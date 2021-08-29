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رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الفائزات بمنحة وزارة التضامن الاجتماعى.. صور

الأحد، 29 أغسطس 2021 10:48 م
رئيس جامعة الزقازيق يهنئ الفائزات بمنحة وزارة التضامن الاجتماعى.. صور
الشرقية – فريق المحافظات

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استقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعى، والطالبات الفائزات من جامعة الزقازيق بمنحة وزارة التضامن الاجتماعى، تحت شعار "حاضنات الفائقين علمياً بالجامعات الحكومية"، بحضور الدكتورة وفاء فوزي المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال اللقاء هنأ رئيس الجامعة الفائزات بالأبحاث المقدمة من كليات الزراعة، والعلوم، والهندسة، والصيدلة)، مؤكداً أن هذه المنحة دعوة للتميز وحث الطلاب والباحثين على التفوق العلمي والبحثي وفق معايير خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرباً عن تقديره لدور وزارة التضامن الاجتماعى وأنشطتها الخدمية لجميع أفراد المجتمع المصري وحرصها على الوصول لجميع طوائف الشعب المصرى، كما قدم الشكر للقائمين على الجمعية الشرعية الممولة للبرنامج لرؤيتهم الطموحة، وتقديرهم للعلم والبحث العلمي، ومساهمتهم بتقديم راتب شهري للباحثين الفائزين بواقع ألف جنيه شهرياً لمدة عام من تسجيل البحث وتسهيل فتح حساب بنكي تابع لبنك ناصر الاجتماعي حيث يصل التمويل لقيمة 25 ألف جنيه للمشروع البحثي الواحد.

جاء ذلك بعد انتهاء لجنة تقييم الأبحاث المشكلة لاختيار أفضل أربعة أبحاث علمية من أصل 15 بحثا لطلاب الدراسات العليا "الماجستير والدكتوراه" مقدمه من 5 كليات علمية هي؛ الطب البشري والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم  .

وشملت المشروعات البحثية المقدمة معالجة بعض الملوثات من المحاليل المائية باستخدام كربون معدل محضر من الكتل الحيوية، ومجال تأثير التحول الكيميائي للبروتينيات على تكوين البيوفيلم للبكتريا الممرضة، ومجال الهندسة الصناعية  والصيدلية  .

وفي نهاية اللقاء قام رئيس الجامعة بتكريم الفائزات بالأبحاث وهم الباحثة آمال محمد فرج عليوه بدرجة الماجستير كلية الزراعة، والباحثة منى محمد محمود بدرجة الدكتوراه  كلية العلوم ، والباحثة سمر مصطفى محمد بدرجة الماجستير بكلية الهندسة والباحثة عبير عبد العزيز الهادي بدرجة الماجستير بكلية الصيدلة .

حضر اللقاء محمد كمال مدير إدارة بنك ناصر الاجتماعي وأحمد محمد بكر مدير إدارة مساعد ببنك ناصر الاجتماعي ومحمد أحمد جودة مسئول التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي وهالة فؤاد منسق وحدة التضامن بالجامعة والدكتور عبد الحكيم متولي المنسق العلمي لوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة.

تجدر الاشارة أن وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الزقازيق تم افتتاحها خلال زيارة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي للجامعة في نوفمبر الماضي 2020، كما قامت بافتتاح وحدة بيت التطوع، وفرع بنك ناصر بجامعة الزقازيق وفي إطار التعاون بين الوزارة والجامعة برئاسة الاستاذ الدكتور عثمان شعلان حيث يسعى الجانبان لتقديم أفضل الخدمات لشباب الجامعة.

 

الحضور
الحضور

 

تكريم
تكريم

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

 


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