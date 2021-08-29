حملات غلق مراكز الدورس الخصوصية بمركز الحسينية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية من غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القائم عليها.

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعه تراخيصها والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق فى شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التى تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية فضلاً عن مخالفة الإجراءات الاحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.