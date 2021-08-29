حلى من غير مشاكل.. أفضل 3 أنواع من الحلويات لمرضى السكرى.. تعرف عليها

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يكون مرض السكري حالة صعبة للتعايش معها، وقد يكون العثور على حلويات منخفضة الكربوهيدرات والسكريات المضافة أمرًا صعبًا، ولكن يوجد عدد من الخيارات الصحية سهلة الصنع لإرضاء ذوقك، وفقًا موقع "express"

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة، باعتدال، طريقة صحية لإشباع رغباتك في تناول الحلويات، والشوكولاتة الداكنة مليئة بالفلافونويد، وهو مركب نباتي له الفضل في المساعدة على منع مقاومة الأنسولين - ويعمل ضد مشاكل القلب لمن يعانون من مرض السكري من النوع 2.

ابحث عن الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة 70% من الكاكاو أو أكثر، وللحفاظ على صحتك، استهلك فقط حوالي 28 جرامًا في المرة الواحدة.

بودنج الشيا

تمتلئ بذور الشيا بالبروتين والألياف وأحماض أوميجا 3، وارتبط تضمينه في نظامك الغذائي بخفض ضغط الدم الانبساطي.

لعمل بودنج الشيا في المنزل، امزج نصف كوب من حليب اللوز أو الشوفان أو جوز الهند مع ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا، لإضافة النكهة، أضف كمية صغيرة من العسل، يمكنك أيضًا تزيينه بالفواكه المفضلة لديك، مثل التوت والموز والمانجو.

آيس كريم الموز

مفيد لمرضى السكري لأنه يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، لعمل آيس كريم الموز في المنزل، قم بتقطيع الموز الناضج إلى شرائح، وضعه في وعاء محكم الإغلاق وقم بتجميده لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل، بعد ذلك، قم بخلط الموز المجمد في محضر الطعام أو الخلاط حتى يصل إلى قوام ناعم وناعم.