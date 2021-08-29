تشييع جثمان لاعبة الجودو رنا وائل بالمنصورة .. صور

الدقهلية - مرام محمد

شيع أهالى مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية اليوم الأحد، جثمان لاعبة الجودو الطفلة رنا وائل البالغة من العمر 13 عاما من مسجد العيسوي، عقب تعرضها لأزمة صحية مفاجئة يوم أمس السبت، أثناء أداء التمارين الخاصة بها بإحدى الأندية الرياضية بالمنصورة، وشارك مراسم الجنازة عددا كبيرا من أهالى وأصدقاء الطفلة وخيم الحزن على الجميع وتعالت أصوات صرخات الحاضرين على فراقها.

وقال بعض الشهود على واقعة وفاة رنا وائل لاعبة الجودو، إن اللاعبة كانت فى التمرين بينما كانت والدتها جالسة ضمن أولياء الأمور المتواجدين بصالة اللعب، وطلب منها المدرب أن تلعب مباراة، وقامت اللاعبة من وضع الجلوس، فوقعت مباشرة للأمام، وعلى الفور تم استدعاء وحدة الإسعاف، وتم عمل الإسعافات بإنعاش القلب والرئتين، وحضر الإسعاف لأخذ البنت إلى أحد المستشفيات الخاصة، بالمنصورة.

وأوضح الشهود أنه فى المستشفى حاول الأطباء عمل الإسعافات الطبية اللازمة للاعبة، لمدة نصف ساعة، منها عمل إنعاش قلبى ورئوي، ولكن دون فائدة، وأوضح تقرير المستشفى أن الوفاة بسبب توقف عضلة القلب، وذكر الشهود أن البعض ردد أن اللاعبة بلعت لسانها وهو ما لم يرد فى تقرير الأطباء عن الحالة، والذى أكد أن الوفاة بسبب توقف عضلة القلب.



تشييع جثمان لاعبة الجودو رنا وائل بالمنصورة



تشييع جثمان لاعبة الجودو رنا وائل