بدء تشغيل مكاتب تطعيم جديدة بلقاح كورونا للمسافرين بالدقهلية.. صور

الدقهلية - مرام محمد

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بدء تشغيل المكاتب الجديدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا للمسافرين على مستوى مراكز ومدن المحافظة، جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين الراغبين فى السفر وفتح مكاتب جديدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا وإنهاء قوائم الانتظار.

وأشار "المحافظ"، إلى أنه تم زيادة أعداد المكاتب العاملة فى تطعيم المسافرين إلى 30 مكتبا بدل من 8 مكاتب تيسيرا على المسافرين وانهاء قوائم الانتظار مشيرا بأن المكتب الواحد يستقبل 300 فرد يوميا.

وصرح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه سيتم الانتهاء من تطعيم جميع المسافرين واستخراج شهادات التطعيم لجميع المسافرين خلال 10 أيام.

ونوه وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بضرورة تسجيل جميع المسافرين على موقع الوزارة مؤكدا على أنه سيتم إرسال رسالة للمسافرين لتحديد أيام التطعيم لكل مسافر.

وناشد "مختار"، جميع المواطنين الراغبين فى السفر الالتزام بالمواعيد المحددة لهم من قبل وزارة الصحة منعا للتكدس والازدحام أمام مكاتب التطعيم حفاظًا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

الجدير بالذكر أن المكاتب المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا وعددهم 30 مكتبا هم: (مكتب صحة أول المنصورة - مكتب صحة ثانى المنصورة - وحدة طب أسرة قولنجيل - مركز طب أسرة ميت مزاح - مركز طب أسرة شبرا بدين - مركز طب كوم الدربى - مكتب صحة ميت غمر - مركز طب أسرة كوم النور - مركز طب أسرة ميت محسن - مكتب صحة اجا - مركز طب أسرة صهرجت الصغرى - مركز طب أسرة سنجيد - مركز طب أسرة شبراويش - مكتب صحة الجمالية - مكتب السنبلاوين - مركز طب أسرة ميت غريطه - مركز طب أسرة برقين - مكتب صحة المطرية - مكتب صحة المنزلة - مكتب صحة بلقاس - مركز طب أسرة المعصرة - مكتب صحة جمه - مكتب صحة دكرنس - مكتب صحة شربين - مركز طب أسرة ميت الكرما - مركز طب أسرة ديسط - مكتب صحة منية النصر - مركز طب أسرة الكفر الجديد - مركز طب أسرة بهوت - مكتب صحة نبروه).



مكاتب تطعيم جديدة بلقاح كورونا



تطعيم المواطنين



تطعيم المواطنين الراغبين في السفر



مكتب لتطعيم بلقاح كورونا



جولة تفقدية للمحافظ



