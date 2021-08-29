اليوم السابع
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الأحد، 29 أغسطس 2021 03:24 م
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بايدن يستقبل رفات العسكريين القتلى في كابول

الأحد، 29 أغسطس 2021 03:13 م
بايدن يستقبل رفات العسكريين القتلى في كابول بايدن
(وكالات)

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يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى قاعدة دوفر الجوية اليوم الأحد لتكريم جنود أمريكيين قتلوا في هجوم انتحاري خلال عمليات إجلاء للمدنيين من مطار العاصمة الأفغانية كابول الأسبوع الماضي.

وتسبب الهجوم الانتحاري الذي نفذه تنظيم الدولة الإسلامية خارج مطار كابول يوم الخميس في مقتل عشرات الأفغان و13 جنديا أمريكيا.

ومن المتوقع أن يكون بايدن في استقبال جثامين القتلى من الجنود الأمريكيين العائدة جوا للولايات المتحدة ومن المتوقع أيضا حضور أسرهم وذويهم.

وهجوم الخميس الذي أعلن تنظيم داعش عن مسؤوليته عنه هو الأكثر دموية بالنسبة للجيش الأمريكي في أفغانستان منذ عقد.

ووقع الهجوم خارج بوابتين للمطار حيث كان الآلاف محتشدين في محاولة للعثور على أي مكان على متن طائرة مغادرة في إطار محاولات للفرار منذ استولت حركة طالبان على السلطة في 15 أغسطس .

وشكل استيلاء طالبان السريع على السلطة أثناء انسحاب القوات الأمريكية وقوات الدول المتحالفة معها والمشاهد الفوضوية في المطار أكبر تحد يواجه بايدن في السياسة الخارجية حتى الآن.

وتعهد بايدن بمعاقبة المسؤولين عن الهجوم. وقال الجيش الأمريكي يوم السبت إنه قتل مسلحين اثنين من التنظيم المسؤول عن الهجوم في هجوم بطائرة مسيرة في أفغانستان.

 

 

 


أفغانستان

كابول

الولايات المتحدة

واشنطن

حركة طالبان

طالبان

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