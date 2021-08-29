بايدن: عدد كبير من خطوط إمداد الطاقة الكهربائية سينقطع بسبب الإعصار

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن عددا كبيرا من خطوط إمداد الطاقة الكهربائية سينقطع بسبب الإعصار، موضحا أن فرق الإغاثة والاستجابة ستعمل على مساعدة المواطنين لمواجهة الإعصار.

وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمة له، أن إعصار إيدا سيكون مدمرا وعلى سكان لويزيانا الحذر، لافتا إلى عودة التيار الكهربائي ستستغرق أسابيع في بعض المناطق بسبب الإعصار.

ورد جو بايدن على أسئلة بخصوص أفغانستان أثناء كلمة عن إعصار إيدا .

وذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك تحذيرات رسمية أمريكية من تداعيات كارثية بسبب إعصار "إيدا".