اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 أغسطس 2021 02:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بالأرقام.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. إنفوجراف

الأحد، 29 أغسطس 2021 12:35 م
بالأرقام.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. إنفوجراف تنسيق المرحلة الأولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالطب البشرى بتنسيق الجامعات 2021، حيث سجل الطب 90.73% وطب الأسنان 90.24% والعلاج الطبيعى 88.54% والصيدلة 88.53% والهندسة أقل من 80% ويوجد أماكن خالية بالمرحلة الثانية.

e719a6df-1e5b-4563-93e1-b99a5d417bc8

تنسيق المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

موقع التنسيق

التنسيق

الطب

الهندسة

الصيدلة

تنسيق

نتيجة التنسيق

التعليم العالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة