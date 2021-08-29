بالأرقام.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. إنفوجراف

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالطب البشرى بتنسيق الجامعات 2021، حيث سجل الطب 90.73% وطب الأسنان 90.24% والعلاج الطبيعى 88.54% والصيدلة 88.53% والهندسة أقل من 80% ويوجد أماكن خالية بالمرحلة الثانية.
بالأرقام.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.. إنفوجرافالأحد، 29 أغسطس 2021 12:35 م
تنسيق المرحلة الأولى
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