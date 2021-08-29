انطلاق الصالون الثقافى بجنوب سيناء احتفالًا بيوم الوفاء لشهداء الوطن.. صور

جنوب سيناء - فائزة مرسال

انطلقت مساء اليوم الأحد فعاليات الصالون الثقافى بمديرية ثقافة جنوب سيناء، ضمن المبادرة التى أطلقها إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة محمد نبيل، رئيس الإقليم، تحت عنوان "يوم الوفاء لشهداء الوطن"، بحضور محمد نبيل، رئيس الإقليم، وفوزى همام، مستشار محافظ جنوب سيناء لمديريات الخدمات ومجالس المدن، وأحمد فريج، مدير عام مديرية الثقافة بالمحافظة، وابتسام فريد، مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، وخضر إسماعيل، رئيس نادى الأدب، وعدد كبير من مديرى المديريات والإدارات والكتاب.

وبدأت فعاليات الصالون الثقافى بعرض فيلم تسجيلى عن تضحيات شهداء الوطن بعدد من المحافظات.

وقال محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي، إننا ماضون فى تنفيذ حزمة مشروعات ثقافي فلسفتها بث روح الولاء والانتماء، وتحقق العدالة الثقافية، وإعلاء قيم المواطنة، وقبول الآخر، واكتشاف المواهب وتنميتها، ومقاومة الفكر المتطرف.

ومن جانبه أكد فوزى همام، مستشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمجالس المدن ومديريات الخدمات، انطلاق الصالون الثقافى مع أعمال تطوير المسرح الصيفى الذى رصد له مبلغ 29 مليون جنيه، بهدف إثراء الثقافة وتنوعها.

وأشار إلى أن الثقافة فى جنوب سيناء شهدت طفرة كبرى قبل ثورة الخامس والعشرون من يناير الماضية، وشهدت طفرة غير مسبوقة فى عهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ويجرى حاليًا تطوير المركز الثقافى ليكون منارة ثقافية للمحافظة أسوة بالمحافظات الكبرى، وليصبح أوبرا جديدة بسيناء.



الصالون الثقافى بجنوب سيناء (1)



الصالون الثقافى بجنوب سيناء (2)