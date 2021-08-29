الرئيس الفرنسى: التفاوض مع طالبان لتأمين الإجلاء لا يعنى الاعتراف بالحركة

كتب أحمد عرفة

قال إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، إن التفاوض مع حركة طالبان لتأمين عمليات الإجلاء لا يعني الاعتراف بالحركة، وفقا لخبرعاجل بثته قناة العرضة منذ قليل.

فيما قالت القوات المعارضة لطالبان: بنجشير ستصمد والأنباء عن قرب سقوطها غير صحيحة.

وفى وقت سابق قالت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، إن زعيم الحركة هبة الله أخوند زاده موجود في قندهار.

ويقود هبة الله أخوند زاده طالبان منذ 26 مايو 2016، بعد تعيينه في هذا المنصب من قبل مجلس شورى الحركة خلفاً لزعيمها السابق أختر محمد منصور، وفي ظل قيادة أخوند زاده، وقعت الحركة اتفاق سلام تاريخيا مع الولايات المتحدة في 29 فبراير 2020، وصفته بأنه "انتصار كبير" للجماعة.

ودخل مسلحو الحركة منتصف الشهر الجاري العاصمة كابل وسيطروا على البلاد بعد فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.