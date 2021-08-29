الدفاع الروسية: أكثر من 1,7 مليون شخص زاروا منتدى الجيش-2021

موسكو /أ ش أ/

اختتمت فى مقاطعة موسكو فعاليات منتدى "الجيش-2021" العسكرى التقنى الذى زاره أكثر من 1,7 مليون شخص.

وبحسب ما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، فإن وزارة الدفاع الروسية أشارت إلى أن المنتدى جرى بمشاركة وفود من 117 دولة من بينها 36 وفدا رفيع المستوى، أما عدد ممثلى وزارات الدفاع الأجنبية الذين زاروا المنتدى فبلغ 320 شخصا.

وشهد المنتدى تنظيم 87 لقاء ثنائيا من بينها 37 لقاء مع شركاء أجانب لوزارة الدفاع ووزارة الصناعة والوكالة الفيدرالية للتعاون العسكرى التقنى الروسية، و50 لقاء نظمت بين الشركة الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية "روس أوبورون إكسبورت"، وشركاء أجانب.

وذكرت الوزارة، أنه شاركت فى معرض المنتدى 60 شركة أجنبية من بيلاروس والهند وإيران وكازاخستان والصين ولاتفيا وهولندا وباكستان وفرنسا والسعودية وتايلاند.