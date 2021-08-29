اليوم السابع
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التعليم العالى تعلن الأماكن الشاغرة لطلاب شعبة علمى علوم بالمرحلة الثانية

الأحد، 29 أغسطس 2021 11:45 ص
التعليم العالى تعلن الأماكن الشاغرة لطلاب شعبة علمى علوم بالمرحلة الثانية المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2021
كتب ـ محمود طه حسين - محمد صبحى - تصوير حسن محمد

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أكد الدكتور خالد عبدا الغفار وزير التعليم العالى، خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2021، أن هناك اماكن شاغرة لطلاب شعبة علوم بالمرحلة الثانية فى كليات التمريض والطب البيطرى والعلوم والزراعة والجامعات التكنولوجية والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام وباقى الكليات النظرية.

وكانت وزارة التعليم العالى أغلقت باب التسجيل فى المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، الخميس الماضى فى تمام الساعه 7 مساء، حيث كانت الفرصة الأخيرة للطلاب المرحلة الأولى للتقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

ومن المقرر أن يعلن مكتب التنسيق للجامعات الحكومية، النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفى على الموقع الإلكترونى للتنسيق.

وكان تقرر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى اعتباراً من السبت 21/8/2021 وحتى يوم الخميس الموافق 26 أغسطس وذلك وفقا للحد الأدنى للمرحلة الأولى والذى أقرته وزارة التعليم العالى وكان بالنسبة للشعبة العلمية 362.5 درجة فأكثر أى بنسبة 88.41% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 22954، وأن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80.00 % فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16293، ولشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أى بنسبة 65.73% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 79033، وبالتالى يكون إجمالى عدد الطلاب للمرحلة الأولى لجميع الشعب 118280 طالب وطالبة.

 

 

مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (1)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (2)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (3)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (4)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (5)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (6)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (7)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (8)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (9)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (10)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (11)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (12)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (13)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (14)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (15)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (16)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (17)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (18)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (19)
 
مؤتمر إعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات (20)

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

نتيجة التنسيق

التنسيق

الطب

موقع التنسيق

التنسيق الإلكترونى

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

MOSSAD

الاماكن الشاغرة علمى رياضة مرحلة ثانية

ماذا عن الاماكن المتاحة لطلاب علمى رياضة فى المرحلة الثانية ؟؟

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