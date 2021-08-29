اليوم السابع
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الأحد، 29 أغسطس 2021 03:27 م
أكرم القصاص
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الاتحاد الدولى للصحفيين: تلقينا طلبات لإجلاء 2000 صحفى أفغانى

الأحد، 29 أغسطس 2021 01:40 م
الاتحاد الدولى للصحفيين: تلقينا طلبات لإجلاء 2000 صحفى أفغانى عمليات الاجلاء من مطار كابول
كابول أ ش أ

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أعلن الاتحاد الدولى للصحفيين، إنه تلقى طلبات لإجلاء من أكثر من 2000 صحفى أفغانى، وقال الاتحاد الدولى للصحفيين - وهو أكبر هيئة عالمية للصحفيين- إنه يتواصل مع حركة طالبان لترتيب ممر آمن للعاملين فى وسائل الإعلام الأفغانية من مطار كابول.

وصرح نائب الأمين العام للاتحاد الدولى للصحفيين جيريمى دير -حسبما نقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية- بأنهم تلقوا بالفعل الطلبات من العاملين فى مجال الإعلام الأفغانى من خلال المنظمات التابعة.

وأضاف: "لقد تواصل الاتحاد الدولى للصحفيين مع دول أوروبية مختلفة، بما فى ذلك إسبانيا وشمال الشمالية وفرنسا والمكسيك وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا لإصدار التأشيرات والمساعدة فى إجلاء الصحفيين الأفغان".

غير أنه أوضح أنه لا توجد دولة مستعدة لقبول أكثر من 10 إلى 15 صحفيا، وأضاف أنه مع تلقى الطلبات يوميا فإن العدد يشهد ارتفاعا مستمرا.

وأوضح أن طالبان لم تسمح للصحفيين الذين يحملون تأشيرات أجنبية بمغادرة كابول، مما ترك اتحاد الصحفيين الدوليين عاجز عن التحرك.

 


الاتحاد الدولى للصحفيين

إجلاء 2000 صحفى أفغانى

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أخبار أفغانستان

أفغانستان

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