الأوقاف: زيادة 250 جنيها لتحسين دخل الأئمة بدءا من الشهر المقبل

كتب ــ على عبد الرحمن

كشفت وزارة الأوقاف، عن أنه فى استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين الأحوال المالية والعلمية للأئمة، أصدر الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( 2072 ) لسنة 2021م، بزيادة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لتحسين دخل الأئمة تصرف من 1/ 9/ 2021م مع بدل صعود المنبر.



جدول يوضح تحسين أحوال الأئمة فى عهد الرئيس السيسى

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع العاملين بوزارة الأوقاف، توجهوا بكل الشكر والتقدير والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إكرامه للعلم والعلماء واهتمامه الدائم والمستمر بتحسين الأحوال المالية والعلمية والتدريبية للأئمة، كما توجهوا بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على سرعة إصدار القرار، معاهدين الله والرئيس أن يبذلوا قصارى جهدهم فى نشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة وفى خدمة وطننا العزيز.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع الخميس الماضى، مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، حيث صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود وزارة الأوقاف فى تطوير هيئة الأوقاف، فضلاً عن تدريب وتأهيل الأئمة، وكذلك نشاط الوزارة فى مجال التأليف والترجمة".

وعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة فى إدارة أموال هيئة الأوقاف، وذلك لضمان تنمية أعيان واستثمارات الأوقاف وتحقيق أعلى عائد منها، حيث وجه السيد الرئيس فى هذا الإطار باستمرار جهود الحفاظ على مال الوقف وتنميته وحسن إدارته.

كما عرض وزير الأوقاف، الدور الدعوى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ونجاحاته فى مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر، فضلاً عن جهود الوزارة لتكثيف التواصل مع المؤسسات الدينية الوسطية حول العالم للإسهام فى نشر الفكر الوسطى وتحقيق السلام العالمى وترسيخ أسس العيش المشترك المبنى على الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب، إلى جانب ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية، واحترام حقوق المواطنة.