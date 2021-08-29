استطلاع: ثلثى ناخبيني أيرلندا الشمالية يؤيدون تصويت على بقائها في المملكة المتحدة

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "أوبزرفر" البريطانية أن ثلثى الناخبين في أيرلندا الشمالية يعتقدون أنه يجب إجراء تصويت على مكانها في المملكة المتحدة ، لكن 37٪ فقط يريدون أن يتم ذلك في غضون السنوات الخمس المقبلة ، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته الصحيفة.

وقال حوالي 31 ٪ من الناخبين إنه يجب إجراء تصويت في وقت ما حول مكان أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدةK ولكن بعد عام 2026 حسبما وجد استطلاع LucidTalk. وقال 29٪ آخرون إنه لا ينبغي إجراء مثل هذا التصويت أبدًا.

وردا على سؤال حول كيفية التصويت ، قال 49٪ إنهم يؤيدون البقاء في المملكة المتحدة ، بينما أيد 42٪ أن يكونوا جزءًا من إيرلندا الموحدة ، بينما قال 9٪ إنهم لا يعرفون. وقد أظهرت دراسات استقصائية أخرى مؤخرًا أن دعم أيرلندا الموحدة أقل بكثير. واقترح استطلاع نُشر في يونيو ، أن 30٪ يؤيدون توحيد أيرلندا.

قال زعيم حزب "شين فين" السابق ، جيري آدامز ، مؤخرًا إن الاقتراع يمكن أن يتم في غضون ثلاث سنوات.

وكانت هناك مخاوف مستمرة داخل حكومة المملكة المتحدة من أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى زيادة الدعم لأيرلندا الموحدة ، مع استمرار المشاكل بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية - وهو عنصر من عناصر صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أقام فعليًا حواجز بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وتحاول حكومة المملكة المتحدة إعادة التفاوض على الصفقة.

في حين قال العديد من الخبراء إنهم يعتقدون أن الوضع السياسي في أيرلندا الشمالية أصبح أكثر هدوء الآن ، فقد أثيرت مسألة استطلاع الحدود من قبل شخصيات بارزة في الأشهر الأخيرة. في وقت سابق من هذا الصيف ، وبّخت الحكومة البريطانية نائب رئيس الوزراء الأيرلندي ، ليو فارادكار ، لأنه أشار إلى إمكانية وجود إيرلندا موحدة.