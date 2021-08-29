إيمانويل ماكرون يشيد بجهود القوات المشاركة فى القضاء على خطر داعش

وجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الشكر للجنود الفرنسيين والقوات العراقية والكردية وقوات التحالف الدولى، الذين قاتلوا فى الصفوف الأمامية ضد داعش، مشيرا إلى أنهم واجهوا الموت للقضاء على داعش.
وقال ماكرون فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر : "الشكر لجميع المقاتلين الذين قاتلوا في الخطوط الأمامية ضد داعش، إلى الأكراد وقواتهم البيشمركة "أولئك الذين يواجهون الموت"، للقوات العراقية، إلى أعضاء التحالف الدولي، وإلى القوات الفرنسية".
ايمانويل ماكرون
ماكرون
وتابع : "فى بلاد الشام 800 من جنودنا وبحارة وطيارينا يدعمون قوات التحالف ضد داعش ويقدمون المشورة للقوات العراقية، مثل كل الفرنسيين، أعرف ما ندين به لهم ولعائلاتهم، أخبرت أولئك الذين قابلتهم اليوم كم نحن فخورون بهم".
وزار الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون جامع النورى فى الموصل، وكان الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون قد وصل اليوم الى الموصل يرافقه وزير الخارجية فؤاد حسن وكان فى استقباله محافظ نينوى نجم الجبورى وعدد من المسؤولين، بحسب وكالة نينا العراقية .
فيما أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن فرنسا ستكون الداعم الأكبر لإعمار كنيسة الساعة والكنائس الاخرى بالموصل، وقد وصل الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون اليوم الأحد، إلى محافظة نينوى بالعراق، بحسب الوكالة الوطنية العراقية للأنباء .
وقال مصدر عراقى حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) إن " الرئيس الفرنسى وصل إلى قيادة عمليات نينوى قادما من أربيل، حيث التقى المحافظ والقيادات الامنية هناك، ومن المقرر أن يزور عددا من المناطق".
كما قام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بزيارة كنيسة الساعة فى محافظة نينوى، وكان يرافقه خلال الزيارة وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين بالاضافة إلى قيامه بجولة تفقدية داخل الكنيسة التى كانت قد تعرضت فى الماضى للتخريب من قبل تنظيم "داعش" الارهابي.
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