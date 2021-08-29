إيمانويل ماكرون يشيد بجهود القوات المشاركة فى القضاء على خطر داعش

ريهام عبد الله

وجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الشكر للجنود الفرنسيين والقوات العراقية والكردية وقوات التحالف الدولى، الذين قاتلوا فى الصفوف الأمامية ضد داعش، مشيرا إلى أنهم واجهوا الموت للقضاء على داعش.

وقال ماكرون فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر : "الشكر لجميع المقاتلين الذين قاتلوا في الخطوط الأمامية ضد داعش، إلى الأكراد وقواتهم البيشمركة "أولئك الذين يواجهون الموت"، للقوات العراقية، إلى أعضاء التحالف الدولي، وإلى القوات الفرنسية".



ايمانويل ماكرون



ماكرون

وتابع : "فى بلاد الشام 800 من جنودنا وبحارة وطيارينا يدعمون قوات التحالف ضد داعش ويقدمون المشورة للقوات العراقية، مثل كل الفرنسيين، أعرف ما ندين به لهم ولعائلاتهم، أخبرت أولئك الذين قابلتهم اليوم كم نحن فخورون بهم".

وزار الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون جامع النورى فى الموصل، وكان الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون قد وصل اليوم الى الموصل يرافقه وزير الخارجية فؤاد حسن وكان فى استقباله محافظ نينوى نجم الجبورى وعدد من المسؤولين، بحسب وكالة نينا العراقية .