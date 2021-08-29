أهالى العريش يحتفلون بحنة "أسماء وحسين" من قصار القامة تحديا الإعاقة بالزواج

شمال سيناء - محمد حسين

احتفل أهالى شمال سيناء الليلة بليلة "الحنة" للعريس " حسين الأزعر"، وهو من ذوى الهمم قصير القامة، والمقرر له حفل زفاف غدا هو وخطيبته أسماء، والذين جمعت بينهما صفة مشتركة وهى الإعاقة بقصر القامة، ويستعدان غدا لزواجهما بعد أقل من شهر من كتب الكتاب.

وأقامت أسرة العريس ليلة الحنة فى منزل العائلة بالعريش، وشارك فيها جمع من الأهالى وممثلو المجتمع المدنى وأساتذة جامعات ومجموعة من ذوى الهمم .

ونظمت مراسم الحنة على الطريقة التقليدية المتبعة فى أفراح أهالى مدينة العريش وخلالها شارك العريس اصدقاءه الاحتفال برقصات وأغانى شعبية منوعة.

يذكر أن حسين 28 عاما، عامل خدمات بمدرسة بالعريش، شقيق ل6 اخوة ، ولد مصابا بقصر والتواء القدمين، بعد ان حصل على وظيفة استكمل تعليمة وحصل على دبلوم تجارة وخاض بطولات رياضية حصد فيها الفوز ، وعروسة اسماء حاصلة على بكالوريوس نظم ومعلومات ، وهى الشقيقة الكبرى ل3 بنات تقوم بتربيتهن والدتهن بعد وفاة زوجها ، وتمكنت ذاتيا من تعلم واجادة فنون الترجمة الفورية للغة الكورية والتركية والالمانية .

وحسين بعد زواج شقيقه التوأم حسان طلب من والدته البحث له عن عروس وبعد استشارة لصديقاتها بالطريقة التقليدية تعرفت على اسماء وطلبتها لأبنها، بينما اسماء التى سبق وتقدم للزواج منها اكثر من شاب قبلت الزواج من حسين واكدت " قلبى اختاره".

وأسماء وحسين واصلا رحلة التحدى لإتمام مراسم الزواج بكتب الكتاب، وخصصت اسرة حسين لهما غرفة وصالة من منزل العائلة على ساحل مدينة العريش ، وبدورهم قاما بتأثيثها بالأجل معتمدين على ثقة التجار بهما .

ووجت اسماء وحسين وجه الدعوة لكل اهل مصر مشاركتهم فرحة الزواج غدا، وحلمهما بعد الزواج شقة ملك تجمعهم .