أستاذ كلى ينصح مرضى الفشل الكلوى بلقاح كورونا لحمايتهم من المخاطر

كتبت أمل علام

كشف الدكتور صلاح سعيد نجا، أستاذ أمراض الكلى بكلية الطب جامعة الإسكندرية، عن أن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجال الصحة، نجحت في تغيير مفاهيم الصحة لدى المصريين، موضحًا أن المبادرة الرئاسية للكشف المبكرعن الاعتلال الكلوي نجحت في اكتشاف أعداد كبيرة من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي، وبالتالي بدأ علاجهم مبكرًا، ما جنبهم مخاطر الإصابة بالفشل الكلوي.

وشدد على أهمية وضرورة أن يتم تطعيم مرضى الفشل الكلوي بلقاح كورونا، مؤكدًا أن امتناع مريض الفشل الكلوي عن التطعيم ضد فيروس كورونا يعرضه للإصابة بالفيروس، حيث تصل نسبة الخطورة من إصابة مريض الكلى بفيروس كورونا إلى حوالي 50% بسبب ضعف مناعتهم، لافتًا إلى أن جميع أنواع لقاحات فيروس كورونا الموجودة في مصر آمنة ولابد من تناولها.

ونصح الدكتور صلاح نجا، كل من بلغوا سن الـ40 بعمل تحليل شهري لقياس معدلات السكر في الدم، والضغط والزلال في البول، لتجنب الإصابة بأمراض الكلى، حيث إن الاكتشاف المبكر للقصور الكلوي، يضاعف من فرص الحفاظ على الكلى وإعادتها إلى طبيعتها.

وقال إن زيادة الوزن يزيد من معدل خطورة الإصابة بالقصور الكلوي المزمن بنفس معدل الخطورة التي يمثلها مرض السكر، مؤكدا أن تقليل الوزن لابد أن يتم بالتدريج وبمتابعة طبية ومع ممارسة التمارين الرياضية، موضحًا أن أدوية التخسيس الحديثة الآمنة باهظة الثمن.



مخاطر الوجبات السريعة على الكلى

وطالب الدكتور صلاح نجا، بعودة حصص الرياضة البدنية وعودة الملاعب إلى المدارس، وتشجيع الأبناء على ممارسة الرياضة منذ الصغر، وتجنب الإفراط في الملح والسكريات والدهون، والاعتدال في البروتينات، والبعد تمامًا عن الوجبات الجاهزة، قائلاً: "الوجبات السريعة تضر صحتك ويهدد صحة الكلى، لاحتوائها على نسب مرتفعة من الدهون والملح والسكر.

وأوضح، أن الفشل الكلوي يؤثر على شهية المريض، وقابليته للطعام، وبالتالي قد يعاني المريض من نقص في بعض الفيتامينات والمغذيات، ومنها فيتامين سي الذي يؤثر نقصه على معدل النزف، كما يعاني مريض الفشل الكلوي غالبًا من الأنيميا ونقص الهرمون المسئول عن إنتاج كرات الدم الحمراء، ومشاكل في العظام ووهن عام، إلى جانب التأثير على القلب.

وأشار إلى أن مريض الفشل الكلوي لابد أن يخضع لاختبارات الكشف عن فيروس سي والإيدز، إلى جانب عمل تحليل كفاءة الجلسة شهريا وكذلك قياس الصوديوم والبوتاسيوم.