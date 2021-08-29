أخبار مصر.. المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ الثلاثاء.. 62.07% حد أدنى للعلمى و58.05% للأدبى

نشر اليوم السابع مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية على رأسها ما أعلنه وزير التعليم العالى أن المرحلة الثانية للتنسيق ستبدأ يوم الثلاثاء القادم، وتستمر حتى السبت 4 سبتمبر، ومتوقع استيعاب ما يقرب من 243 ألف طالب وطالبة بهذه المرحلة .

وأضاف وزير التعليم العالى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن لإعلان نتائج المرحلة الأول للتنسيق ستبدأ المرحلة الثانية فى علمى علوم عند 254.5 بنسبة مئوية 62.07 % فأكثر ويكون الحد الأدنى الشعبة الأدبية ستكون 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. 90.73% للطب و90.24 للأسنان



أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالطب البشرى بتنسيق الجامعات 2021، حيث سجل 90.73% وطب الأسنان 90.24% والعلاج الطبيعى 88.54% والصيدلة 88.53% والهندسة أقل من 80% ويوجد أماكن خالية بالمرحلة الثانية.

نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. 83.9% سياسة واقتصاد و80.73 % الألسن للأدبى



قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن عدد الطلاب الذبن تقدموا برغبات فى تنسيق المرحلة الأولى قرابة 119 ألف، موضحا أن معدل الانخفاض فى الحدود الدنيا للمرحلة الأولى قرابة 37.5 درجة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2021، أن الحد الأدنى للقبول لطلاب الشعبة الأدبية والذى سجل 83.9% بكلية سياسة واقتصاد و80.73% للألسن و 79.45% للإعلام. و78.29% للآثار وكلية الفنون الجميلة سجل الحد الأدنى 67.8%.

أول مستثمر كفيف يفتتح جلسة تداول البورصة ويبدأ الاستثمار بطريقة برايل.. صور



افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، جلسة تداول البورصة المصرية، احتفالا بفتح حساب لأول متحدي إعاقة بصرية بالبورصة المصرية عبر طريقة برايل، وقرعت الوزيرة جرس تداول البورصة بمقرها القديم بمنطقة وسط البلد، بحضور عدد من قيادات سوق المال والدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

ضربة أمنية جديدة..سقوط عصابة سرقة أرصدة عملاء البنوك استولت على 2 مليون جنيه



واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية الناجحة ضد التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم الإستيلاء على أموال عملاء بعض البنوك بطرق احتيالية، وتمكنت خلال 48 ساعة من ضبط تشكيل عصابى آخر، قام بالإستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من حسابات المواطنين

عرض مسلسل مارادونا 29 أكتوبر المقبل.. يحكى قصة أسطورة كرة القدم.. صور وفيديو



أكدت إحدى المنصات العالمية أن مسلسل "مارادونا .. حلم مبارك"، وهو أول مسلسل عن حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينى، دييجو أرماندو مارادونا، سيتم عرضه 29 أكتوبر المقبل، أى قبل يوم واحد من عيد ميلاده.

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وفاة لاعبة جودو بالمنصورة إثر توقف قلبها أثناء التمرين



توفيت لاعبة الجودو بنادى الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عقب تعرضها لأزمة صحية مفاجئة أثناء أداء التمارين الخاصة بها.

وقال بعض الشهود على واقعة وفاة رنا أحمد لاعبة الجودو، إن اللاعبة كانت في التمرين بينما كانت والدتها جالسة ضمن أولياء الأمور المتواجدين بصالة اللعب، وطلب منها المدرب أن تلعب مباراة، وقامت اللاعبة من وضع الجلوس، فوقعت مباشرة للأمام، وعلى الفور تم استدعاء وحدة الإسعاف، وتم عمل الإسعافات بإنعاش القلب والرئتين، وحضر الإسعاف لأخذ البنت إلى أحد المستشفيات الخاصة، بالمنصورة.

أسعار الذهب اليوم.. أحداث رسمت وضع حركة السوق خلال أسبوع



شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع المنقضي تقلبات عدة بين الصعود والهبوط، ليسجل السوق العالمي تحركات نحو الصعود ليتجاوز السعر العالمي للمعدن الأصفر 1800 دولار للأونصة، بعد أن سجلت تراجعات دون 1780 دولار ، وبالنسبة للسعر المحلي سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر سعر 782 إلي 792 جنيها صعودا وهبوطا، وفيما يلي أبرز الأحداث التي أثرت على أسعار الذهب

"الصحة" توضح الآثار الجانبية ومحاذير الحصول على لقاح جونسون



كشف قطاع الطب الوقائى بوزارة عن آليات الحصول على لقاح كورونا لشركة جونسون اند جونسون، فضلا عن الآثار الجانبية وموانع التطعيم، وقال المنشور، إنه يتمّ إعطاء جرعة بسرنجة مقاس 0.5 سم، ويتمّ الحقن عضل أعلى الذراع فى العضلة الدالية، مشيرًا إلى أنَّ لقاح جونسون آند جونسون يُحفظ فى العبوة الكرتونية الأصلية، لحمايته من الضوء.

وأوضح المنشور، أنَّ هناك موانع للتطعيم بلقاح جونسون آند جونسون تتضمن فرط الحساسية للمادة الفعالة أو لأى من المكونات الداخلة فى تركيبه، فاذا كان الشخص يعانى فى يوم التطعيم، أو خلال العشر أيام الماضية السابقة له، من أى من هذه الأعراض "حمى - سعال - ضيق تنفس - آلام فى العضلات والجسم - صداع - فقدان للطعم والرائحة - التهاب الحلق - احتقان أو سيلان الأنف - الغثيان والقئ أو الإسهال" لا يفضل له الحصول على اللقاح .