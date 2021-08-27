7 أهداف لجائزة مصر للتميز الحكومى تعرف عليها

كتبت أسماء أمين

تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى في 2019، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجري الآن تنفيذ أعمال الدورة الثانية من الجائزة ، وذلك من اجل إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق الجائزة وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء، وترسيخ مبادئ وقيم التميز في كل قطاعات الدولة، والذي تجني ثماره مصر من تقدم وتطور وازدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق.

أهداف الجائزة

1- تحقيق معدلات أفضل لرضا الموظفين.

2 - تغيير فلسفة العمل الحكومي.

3- نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة

4- تشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات؛ القومي والمحلي والإقليمي

5- تعزيز روح الابتكار والإبداع.

6- إلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد في الحكومة

7- بناء نموذج مؤسسى جديد يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة في الجهاز الإداري للدولة.