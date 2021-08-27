4 أجهزة تتسبب فى ارتفاع فاتورة الكهرباء بسبب سوء الاستخدام.. تعرف عليها

كتب: رحمة رمضان

اعتاد العديد من المواطنين اتباع بعض العادات الخاطئة خلال استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية ، مما يتسبب فى إهدار المال والطاقة الكهربائية معا نتيجة سداد قيمة فاتورة استهلاك كهرباء مرتفعة، وفيما يلى طرق الاستخدام الأمثل لبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية التى تتسبب فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، وهى كالآتى:

1- المكواة: ينصح بتجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيا، وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميا، ويفضل البدء بالجينز والملابس التى تحتاج حرارة عالية ثم الملابس القطنية، وبعد ذلك فصل المكواة واستغلال الحرارة فى كى الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى التى لا تحتاج حرارة عالية، ويعتبر استخدام المكواة البخارية يساعد على كى الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل.

2- الفرن الكهربائى: يفضل تجنب تكرار فتحه للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة، وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل، وينصح باستخدام المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

3- غلاية المياه: من أكثر الأجهزة المنزلية التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء رغم صغر حجمها، ويفضل عند استخدامها غلى كمية المياه التى يحتاجها المستهلك فقط.

4- التكييف: ينصح بضبطه على درجة حرارة 24 ووضع مروحة هواء أمامه لتقليل استهلاك الكهرباء.