‎ضبط 3 عاطلين مسجلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز منية النصر بمديرية أمن الدقهلية من ضبط تشكيل عصابى مكون من ثلاثة عاطلين للاتجار فى المخدرات، وبحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية أثناء حملة على أوكار اختباءهم .

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، اخطار من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات للرائد احمد العزب رئيس مباحث مركز منية النصر، باختباء تشكيل عصابى شديد الخطورة تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بأحد الاوكار، وتبين أنهم جميعهم مدرجين جنائيا بوحدة البحث.

وعلى الفور بعد تحديد مكان اختبائهم تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد احمد العزب رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقيب عمر النجار، والنقيب محمد بيرى، والقوة المرافقة لهم بمداهمة مكان اختبائهم وتم ضبط كلا من عاطل 38 سنة، ومقيم قرية البجلات دائرة المركز ومدرج جنائيا وسبق اتهامه فى عدد 4 قضايا ضرب واتجار فى المخدرات، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة ومبلغ مالى 500 جنيه، وكذلك تم ضبط عاطل اخر 29 سنة عاطل ومقيم عزبة البدرى برمبال القديمة دائرة المركز ومدرج جنائيا وسبق اتهامه فى قضية مخدرات وبحوزته طربة حشيش وكذا عدد 10 قطع من نفس المخدر ومبلغ مالى 500 جنيه، وكذلك ضبط عاطل 29 سنة ، ومقيم برمبال القديمة دائرة المركز وبحوزته عدد 5 اقراص تامول و 33 قرص ابتريل ومبلغ مالى 350 جنيه وسلاح ابيض وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.