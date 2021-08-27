اليوم السابع
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الجمعة، 27 أغسطس 2021 03:58 م
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مصرع طفل وإصابة والدته اصطدمت بهما سيارة خلال عبورهما طريق بنها المنصورة

الجمعة، 27 أغسطس 2021 03:26 م
مصرع طفل وإصابة والدته اصطدمت بهما سيارة خلال عبورهما طريق بنها المنصورة جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى طفل مصرعه وأصيبت والدته، إثر اصطدام سيارة مسرعة بهما، أثناء عبورهما طريق بنها المنصورة بمنطقة كوبرى جمجرة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ومتوفى ومصابة بطريق بنها المنصورة بمنطقة كوبرى جمجرة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين أنه أثناء عبور "غادة أ ح"، 23 سنة، ربة منزل، مصابة بكسر بالذراع الأيسر والقدم اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج، وبرفقتها نجلها "ر إ ح"، عام ونصف، توفى إثر إصابته بجرح قطعى بالرأس ونزيف دموى من الأنف والفم وكسر بالفخذ الأيمن وسحجات متفرقة بالجسم، لطريق بنها المنصورة بمنطقة جمجرة.

اصطدمت بهم سيارة ملاكى قيادة "م ج ع"، 47 سنة، سائق، قادم من المنصورة اتجاه بنها، فوجئ بالمصابة ونجلها أمامه يعبران الطريق فلم يتمكن من مفادتهما واصطدم بهما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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