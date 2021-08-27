اليوم السابع
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مصرع طفل اختل توازنه وسقط من بلكونة شقته في مدينة 6 أكتوبر ولا شبهة جنائية

الجمعة، 27 أغسطس 2021 10:25 ص
مصرع طفل اختل توازنه وسقط من بلكونة شقته في مدينة 6 أكتوبر ولا شبهة جنائية سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط طفل من بلكونة شقته بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن مصرعه، وأشارت التحريات إلى أنه اختل توازنه وسقط مصابا بعدة كسور فارق على إثرها الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بسقوط طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، من بلكونة شقته، بمدينة 6 أكتوبر.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأشارت التحريات إلى أن الطفل اختل توازنه وسقط من بلكونة شقته بالطابق الرابع، مما أسفر عن إصابته بعدة كسور وكدمات فارق إثرها الحياة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في الحادث، وأشارت إلى أن الطفل اختل توازنه ما أسفر عن إصابته بكسور وجروح، أدت إلى وفاته.


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