طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وطقس صحو بالإمارات

وكالات

تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، حول تنبؤات طقس اليوم ، حيث تتهيأ الفرصة لهطول أمطار فى السعودية، بينما يميل الطقس إلى شدة الحرارة فى الإمارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول امطار من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ،نجران ، تبوك) في حين تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 16:27 والمد الثاني عند 03:56 و الجزر الأول عند الساعة 09:48 والجزر الثاني عند الساعة 22:05.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 12:24 والمد الثاني عند الساعة 01:30 والجزر الاول عند الساعة 19:08 والجزر الثاني عند الساعة 06:44.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 40 31 90 20 دبي 42 32 85 25 الشارقة 41 31 85 25 عجمان 39 32 80 30 أم القيوين 41 31 80 35 رأس الخيمة 39 32 80 30 الفجيرة 38 31 70 25 العين 44 31 75 20 ليوا 43 29 80 25 الرويس 42 30 85 20 السلع 42 33 85 30 دلما 41 30 85 30 طنب الكبرى 42 31 80 35 طنب الصغرى 42 31 80 35 أبو موسى 40 31 85 40.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم، الجمعة، في مملكة البحرين سيكون حاراً يتحول إلى رطب خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه عام من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 44 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85% والصغرى 20%.

الكويت

تصل درجة الحرارة العظمى في الكويت إلى 50 درجة، وتتوقع هيئة الأرصاد أن يكون الطقس نهارا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 - 60 كم/ساعة مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة.

وليلا مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار.