ضبط موظف محليات بسوهاج مكن مواطنا من البناء على أراضى الدولة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم استغلال النفوذ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ،لاسيما مكافحة جرائم استغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج) بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج( وتمكينه من التعدى على قطعة أرض من أملاك الدولة وإصدار ترخيص بناء له لتمكينه من البناء عليها بالمخالفة للقانون ، وعدم إثباته بمعاينة الأرض محل الترخيص بأنها من أملاك الدولة ، مما يمكنه من التعدى على أراضى الدولة .. الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام.. كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.