اليوم السابع
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حبس المتهم بقتل طفلة خنقا بعد استدراجها بقوص فى قنا

الجمعة، 27 أغسطس 2021 11:50 ص
حبس المتهم بقتل طفلة خنقا بعد استدراجها بقوص فى قنا حبس - أرشيفية
قنا - فريق المحافظات

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قررت النيابة العامة بقنا، حبس المتهم بقتل طفلة قوص وإلقاء جثتها في الزراعات على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات برئاسة الرائد محمد الملقب، رئيس مباحث قوص، أن المتهم استدرج ابنة خاله،  أثناء حضورها حفل زفاف، داخل الزراعات، وحاول التعدي عليها وفشل، وأثناء محاولتها مقاومته للهروب منه،  صرخت، فخشي أن تفضح أمره فكتم أنفاسها وخنقها.

وكانت النيابة العامة بقنا، صرحت بدفن جثة الطفلة ريتاج.ح، 11 عاما، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، عقب العثور على جثتها مخنوقة بالقرب من جمعية بمركز قوص جنوبي قنا.

تم نقل الجثة إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة بالواقعة النيابة العامة لتتولى التحقيقات ،  التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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