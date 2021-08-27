اليوم السابع
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جمارك المطار تضبط محاولة تهريب 99 "تاب" أخفاها راكب مصري داخل 6 حقائب

الجمعة، 27 أغسطس 2021 12:13 م
جمارك المطار تضبط محاولة تهريب 99 "تاب" أخفاها راكب مصري داخل 6 حقائب المضبوطات
كتب محمود عبد الغنى

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أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب 99 "تاب" تعليمي، أخفاها راكب مصري داخل طيات ملابسه في 6 حقائب، وذلك لتضليل رجال الجمارك فور وصوله من تركيا، والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.
 
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة التركية، والقادمة من أسطنبول، استوقفت أميرة طلبة مأمورة الجمرك راكبا مصريا، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالآشعة بواسطة احمد صبحى مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة داخل الحقائب ، قام صابر عبدالحميد نائب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف احمد سيد واحمد صبرى مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ، مما اسفر عن وجود 99 "لاب توب" تعليمي ، مخبأ داخل 6 حقائب كبيرة الحجم ، اخفاها بين طيات الملابس .
 
امر عبدالعال نعمان مدير الجمرك ، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب ، وذلك بعد العرض علي الدكتور ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس المصلحة ، تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك ، بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه ، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .
 
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