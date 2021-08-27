اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2021 .. تعرف على قائمة المعاهد الفنية المتوسطة المعتمدة

الجمعة، 27 أغسطس 2021 02:05 م
تنسيق الجامعات 2021 .. تعرف على قائمة المعاهد الفنية المتوسطة المعتمدة وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تمتلك الدولة المصرية العديد من المعاهد الفنية، والتى تتماشى مع متطلبات الفترة الحالية، حيث إنه تتنوع الدراسة فيها ما بين المعاهد الفنية الصناعية والبصريات والتجارى والفنادق والسياحة، وفيما يلى ينشر " اليوم السابع" القائمة الكاملة للمعاهد الفنية المتوسطة والتى يبلغ عددها حوالى 46 معهدا:- 
  1. المعهد الفنى الصناعى بالمطرية
  2. المعهد الفنى الصناعى للبصريات
  3. المعهد الفنى للفنادق بالمطرية
  4. المعهد الفنى التجارى بالمطرية
  5. المعهد الفنى الصناعى بشبرا
  6. المعهد الفنى التجارى بشبرا
  7. المعهد الفنى الصناعى بشارع بالصحافة
  8. المعهد الفنى التجارى بالروضة
  9. المعهد الفنى الصناعى لمواد البناء بحلوان
  10. المعهد الفنى للرى والصرف والمساحة بالمطرية
  11. المعهد الفنى الصناعى ببنها
  12. المعهد الفنى التجارى ببنها
  13. المعهد الفنى الصناعى بقويسنا
  14. المعهد الفنى التجارى بقويسنا
  15. المعهد الفنى التجارى بطنطا
  16. المعهد الفنى الصناعى بالزقازيق
  17. المعهد الفنى التجارى بالزقازيق
  18. المعهد الفنى الصناعى بالمحلة الكبرى
  19. المعهد الفنى التجارى بالمحلة الكبرى
  20. المعهد الفنى التجارى بدمياط
  21. المعهد الفنى التجارى بالمنصورة
  22. المعهد الفنى التجارى بدمنهور
  23. المعهد الفنى الصناعى بالإسكندرية
  24. المعهد الفنى التجارى بالإسكندرية
  25. المعهد الفنى للفنادق بالإسكندرية
  26. المعهد الفنى الصناعى للمنشات البحرية ببورسعيد
  27. المعهد الفنى الصناعى ببورسعيد
  28. المعهد الفنى التجارى ببورسعيد
  29. المعهد الفنى للسياحة و الفنادق ببورسعيد
  30. المعهد الفنى الصناعى ببئر العبد
  31. المعهد الفنى التجارى بالعريش
  32. المعهد الفنى الصناعى للرى و الصرف و المساحة بأسيوط
  33. المعهد الفنى التجارى بأسيوط
  34. المعهد الفنى الصناعى بسوهاج
  35. المعهد الفنى التجارى بسوهاج
  36. المعهد الفنى الصناعى للالومنيوم بنجع حمادي
  37. المعهد الفنى الصناعى بقنا
  38. المعهد الفنى الصناعى للرى و الصرف و المساحة بقنا
  39. المعهد الفنى التجارى بقنا
  40. المعهد الفنى للسياحة و الفنادق بقنا
  41. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا
  42. المعهد الفنى الصناعى لترميم الآثار بالأقصر
  43. المعهد الفنى الصناعى بأسوان
  44. المعهد الفنى التجارى بأسوان
  45. المعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية
  46. المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل
 

المعاهد الفنية

قائمة المعاهد الفنية

تنسيق المرحلة الأولى

التنسيق

تنسيق الثانويه العامه2021

تنسيق الثانوية العامة2021

رابط تنسيق الثانويه العامه

رابط موقع تنسيق الثانوية العامة

موعد بدء المرحلة الأولى للتنسيق

المرحلة الأولى لتنسيق الثانويه العامه

تنسيق الجامعات 2021

تنسيق 2021

بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى من الثانوية العامة

رابط تنسيق الجامعات

تنسيق الكليات

تنسيق الكليات2021 تنسيق كليات 2021 المرحلة الأولي

تنسيق المرحلة الأولي الجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات الخاصة

اخبار الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة

موقع التنسيق

موقع النتيجة

نسب النجاح

تنسيق طلاب علمى رياضه مرحلة أولى

تنسيق طلاب الشعبة الأدبية مرحلة أولى

تنسيق علمى علوم مرحلة اولى

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