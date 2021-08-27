تنسيق الجامعات 2021.. اعرف أقسام كلية الآداب بجامعة القاهرة وشروط الالتحاق

ينشر " اليوم السابع" التفاصيل الكاملة لأقسام وبرامج كلية الآداب بجامعة القاهرة للعام الجامعاى 2021/2022، وشروط الالتحاق بها، حيث تضم كلية الآداب أقسام" اللغة العربية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها، اللعة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الألمانية وآدابها، الدراسات اليونانية واللاتينية وآدابها، اللغة اليونانية الحديثة، اللغة اليابانية وآدابها، اللغة الإسبانية وآدابها، اللغة الصينية وآدابها، اللغة الإيطالية وآدابها، اللغة الروسية وآدابها، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، علم النفس، الاجتماع، المكتبات والوثائق والمعلومات.

وعلى جانب آخر، كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن عن حصول كلية الآداب على شهادة الأيزو الدولية 9001/2015 والمختصة بنظام إدارة الجودة للهيكل الإدارى، مؤكدا أن الحصول على الأيزو يأتى نتيجة حرص الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية فى جميع الكليات والإدارات والمراكز التابعة لها.

وقال الدكتور محمد الخشت، أن حصول كلية الآداب على شهادة الأيزو الدولية جاء تكليلا للجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين للنهوض بكل قطاعات الكلية، مضيفًا أن الكلية بدأت فى تنفيذ المرحلة الأولى منذ شهر يناير الماضى وذلك للحصول على شهادة ISO 9001:2015، والخاصة بالجودة الإدارية والتى تتمثل فى تأهيل وتدريب الموظفين والهيكل الإدارى على التحول الرقمي.

من جانبه، صرح الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب، أن حصول الكلية على شهادة الأيزو تعنى أنها تسير فى الطريق الصحيح نحو الجودة الإدارية، ومن جانبها أضافت الدكتورة رجاء على وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع، أن الشهادة تتوج جهود سنوات من بذل الجهد فى الارتقاء بالنظام الإدارى بالكلية.