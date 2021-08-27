تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن جامعة حلوان تسعى لطرح مجموعة من البرامج المميزة بنظام الساعات المعتمدة التي تتواكب مع احتياجات سوق العمل، ويعد برنامج المعلوماتية الطبية الذي تقدمه كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي من البرامج المميزة لما له من تأثير في إعداد طالب مؤهل في تخصص البرمجيات الطبية قادرعلى المنافسة على المستوى العالمي.

. وأشار الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى أن برنامج المعلوماتية الطبية ضمن برامج نظم المعلومات الذى بدأ تشغيله فى سبتمبر 2019 ليواكب التطور العالمى فى رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى وأن البرنامج يعد خريجًا متميزًا لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة فى سوق العمل المصرى والدولي

وأوضحت الدكتورة منال عبد القادر قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومنسق برنامج المعلوماتية الطبية ان برنامج المعلوماتية الطبية يستقبل الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمى علوم وعلمى رياضة وفقا للحد الأدنى لقطاع الحاسبات، حيث يحصل الطالب على درجة البكالوريوس عقب اجتيازه 135 ساعة معتمدة بنجاح، ويعد طلاب هذا العام محظوظين حيث يجرى الآن تغيير نص المادة 79 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والذى بمقتضاها يستطيع الطالب المتفوق ان يحصل على درجة البكالوريوس فى ثلاثة مستويات دراسية فقط (ثلاثة أعوام) إذا استوفى متطلبات التخرج ويؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجيين للعمل فى العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات.