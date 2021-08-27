اليوم السابع
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الجمعة، 27 أغسطس 2021 10:09 ص
أكرم القصاص
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تعرف على خطة الحكومة لرفع مستوى معيشة المواطن المصرى فى 10 نقاط

الجمعة، 27 أغسطس 2021 09:00 ص
تعرف على خطة الحكومة لرفع مستوى معيشة المواطن المصرى فى 10 نقاط صورة ارشيفية
كتبت أسماء أمين

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تعد أولويات الحكومة خلال  خطة 21/2022 رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، وتنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة من جديد.

 

وعن خطة الحكومة خلال 21/2022

1-رصدت الحكومة حجم  استثمارات كلية والتي تتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه(بنسبة زيادة 51% عن العام الجاري)
2- خصصت الحكومة  30.6٪ من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين
3- خصصت الحكومة 27.3٪ من مخصصات الموازنة لبناء الإنسان، و31.3٪ لتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي
4- رصدت الحكومة 933 ملبار جنيه حجم الاستثمارات العامة  بنسبة زيادة 46% عن الاستثمارات 
5- من المتوقع أن تؤدى زيادة معدل الاستثمار الى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.4%.
 
6- تستهدف الحكومة خفض معدل النمو السكانى إلى نحو 2% 
 
7- تستهدف الحكومة تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6٪ 
8- خفض معدل البطالة إلى نحو 7.3%  في عام 21/2022
9- تراجع معدل الفقر إلى 28.5٪
10- خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪ 
 
 
ت من المتوقع أن تؤدى زيادة معدل الاستثمار الى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.4%.

 

تستهدف الحكومة خفض معدل النمو السكانى إلى نحو 2%

 

تستهدف الحكومة تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6٪ خفض معدل البطالة إلى نحو 7.3%  في عام 21/2022تراجع معدل الفقر إلى 28.5٪ خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪


الحكومة

رفع مستوى معيشة المواطن المصرى

النمو السكانى

الفقر

البطالة

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