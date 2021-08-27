تعرف على إجمالى صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام.. الموالح بالمركز الأول

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.4 مليون طن حتى الآن خلال الفترة من يناير 2021 وحتى 18 اغسطس الحالى.

وفى التقرير التالى نتعرف على حجم الصادرات الزراعية حتى الآن.



1- الصادرات بلغت 4 ملايين و433 ألفا و6 أطنان من المنتجات الزراعية

2- إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و815 ألفا و473 طنا.



3- تم تصدير 620 ألفا 194 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

4- تم تصدير 474 ألفا و815 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

5- احتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 183 ألفا و713 طنا.

6- احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 138 ألفا و504 أطنان.

7-احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 38 ألفا و79 طنا.



8- احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالى 20 ألفا و282 طنا.



9- جاءت الفراولة فى المركز الثامن بإجمالي 19 ألفا و342 طنا.



10- حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 ألفا و619 طنا.



11- حصل الرمان على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 10 آلاف و328 طنا.



12- حصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 9 آلاف و172 طنا.



13- حصل البطيخ على المركز الثاني عشر بإجمالي 8 آلاف و359 طنا.



14- حصل المانجو على المركز الثالث عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالي 8 آلاف و338 طنا.



15- حصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالى 6 آلاف و706 أطنان.