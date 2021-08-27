تعرف على أهمية التوسع فى الطرق وخطوط السكك الحديدية والمترو؟

كتب عبد الحليم سالم

تشهد مصر حركة توسعات ضخمة فى مجالات شق الطرق والكبارى، وإنشاء خطوط السكك الحديدية والمترو فى مختلف ربوع البلاد ، مما ينعكس بصورة كبيرة على التنمية مستقبلا، خاصة أن العديد من دول العالم حققت نموا كبيرا من خلال التوسع فى شق الطرق فكيف نستفيد من تلك المشروعات؟

يقول الدكتور أسامة الحسينى، الخبير الاقتصادى، أن التوسع العمرانى يرتبط بشكل مباشر بشق الطرق وخطوط المواصلات العامة ومنها السكك الحديدية والمترو ، حيث ينتج عنها خلق مجتمعات عمرانية جديدة بجوارها، موضحا أن هذا ليس اختراعا مصريا، وإنما هناك تجارب ناجحة دولية فى هذا المجال من أبرزها العديد من الدول الأوروبية مثل المانيا وبولندا.

أضاف أسامه الحسينى لـ"اليوم السابع"، إن من بين مزايا تلك المشروعات، فتح المجال للشركات العامة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص العاملة فى مجال التشييد والبناء والتعمير لزيادة حجم نشاطها وأعمالها، مما ينعكس على حجم الايرادات والأرباح.

وأشار إن عملية خلق مجتمعات عمرانية جديدة، فى منتهى الاهمية لمصر لتقليل الزحف على الرقعة الزراعية والانتشار فى مناطق جديدة بعيدا عن وادى النيل ودلتاه.

يشار إنه من المقترح تخصيص اعتمادات قدرها 21.87 مليار جنيه للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، وذلك وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، منها 15.39 مليار جنيه لمشروعات الطرق، و6.48 مليار جنيه لمشروعات الكبارى.