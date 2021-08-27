اليوم السابع
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تتضمن 20 مشروعا.. 7 معلومات عن مشروعات إنتاج لهيدروجين والأمونيا بالدول العربية

الجمعة، 27 أغسطس 2021 02:00 ص
تتضمن 20 مشروعا.. 7 معلومات عن مشروعات إنتاج لهيدروجين والأمونيا بالدول العربية مصنع امونيا
كتبت - مروة الغول

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ارتفع عدد الدول العربية المهتمة بالاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين وأعلنت عن خطط ومشاريع في هذا الصدد وفيما يلي أهم المعلومات عن مشروعات إنتاج الهيدروجين بالدول العربية وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز المسال والهيدروجين خلال الربع الثاني 2021 والتي كانت كالتالي..
 
 
1-عدد الدول العربية المهتمة بالاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين سبع دول.
 
2- تشمل كلا من  "الإمارات ، والجزائر ، والسعودية ، والعراق ، ومصر ، وعمان ، والمغرب ".
 
3-استطاعت في خلال فترة وجيزة توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الشركاء الدوليين في مجال إنتاج واستغلال الهيدروجين 
 
4- شهد الربع الثاني 2021 ، نشاطا ملحوظا من جانب الدول العربية في سبيل تعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال الهيدروجين والسعي نحو تنفيذ مشاريع عملاقة .
 
 
5- الإعلان عن حزمة ضخمة من المشاريع بإجمالي 20 مشروعا والتي جاءت  بمحفظة متنوعة من المشروعات  .
 
6- 12 مشروع  لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
 
 7- 6 مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء ومشروعين  لاستخدام الهيدروجين كوقود في المركبات العاملة بخلايا الوقود .
 
يذكر  أن نجاح الدول العربية في تجسيد هذه المشاريع ، سيمكنها من لعب دور هام في السوق العالمي ، والظفر بحصة جيدة من هذا السوق الواعد لتضيف إلى موقعها الريادي في أسواق الطاقة دورة جديدة كمصدر للهيدروجين بجانب دورها التاريخي كمصدر عالمي لإمدادات النفط والغاز منذ عدة عقود . 

الهيدروجين

الغاز

الأمونيا

الامونيا الزرقاء

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