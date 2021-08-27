اليوم السابع
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الكاظمى: عازمون على منع انخراط العراق في التجاذبات الإقليمية

الجمعة، 27 أغسطس 2021 05:17 ص
الكاظمى: عازمون على منع انخراط العراق في التجاذبات الإقليمية رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
روسيا اليوم

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أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى عزم حكومته على منع انخراط البلاد فى التجاذبات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى تمسكه بإجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل.

وقال في جلسات مؤتمر "الحوار الوطنى" الذي عقد في بغداد: "عازمون على منع انخراط العراق في التجاذبات الإقليمية والدولية، وانتهجنا مبادئ حسن الجوار مع جيراننا وأصدقائنا واستعدنا علاقات مميزة إقليميا ودوليا لصالح الشعب العراقى".

وأضاف: "مسؤوليتنا جسيمة، لأن المشكلة الأساسية في العراق كما نراها لم تكن مشكلة تظاهرات أو تقاطع آراء أو أفكار، بل المشكلة كما فهمناها هي انعدام الثقة. وانعدام الثقة فى أى مجتمع في العالم هو مورد خطر حقيقي على هذا المجتمع".

وتابع: "واجهنا أزمة اجتماعية حقيقية، أكثر من كونها أزمة سياسية فقط، وإن كانت أسبابها سياسية، وعندما يفقد المجتمع ثقته بالمؤسسات الرسمية وبالعملية السياسية والانتخابية يكون على وشك أن يفقد الثقة بالدولة، وتلك أعلى مراحل الخطر على أى مجتمع فى العالم".

وبشأن الانتخابات المقبلة، قال: "مازلنا نتمسك بموعد الانتخابات في العاشر من أكتوبر المقبل، لأننا أوفياء بكلمتنا أمام شعبنا. وقلنا في خطاب التكليف إننا سنصل إلى هذه الانتخابات".

 


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