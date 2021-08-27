اليوم السابع
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السكة الحديد: مستمرون فى أعمال تعقيم المحطات والقطارات للوقاية ضد كورونا

الجمعة، 27 أغسطس 2021 01:11 م
السكة الحديد: مستمرون فى أعمال تعقيم المحطات والقطارات للوقاية ضد كورونا أعمال تعقيم المحطات والقطارات للوقاية ضد كورونا
كتب ـ رضا حبيشى

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ناشدت هيئة السكة الحديد جمهور الركاب ارتداء الكمامات خلال دخول المحطات أو استقلال القطارات للوقاية ضد فيروس كورونا، مؤكدة توقيع غرامة فورية تبلغ 50 جنيها على الركاب المخالفين، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس  كورونا تنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء.
 
وأكدت هيئة السكة الحديد على عامليها منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات طبية، مع تغريم المخالف فوريا أو تحرير محضر شرطة ضده، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .
 
واستمرت هيئة السكة الحديد وفق بيان لها فى أعمال تطهير وتعقيم القطارات للوقاية ضد فيروس كورونا، مع توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
 
 
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