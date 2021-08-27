الداخلية تضبط 19 قضية مخدرات خلال مداهمات أمنية بالقليوبية

كتب ـ محمود عبد الراضي

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (19) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (26) متهم "لعدد 11 منهم معلومات جنائية"، وضبط (5) قطع سلاح نارى، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.. بحوزة عدد من المتهمين.. فضلاً عن ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ (8146) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.