التصريح بدفن جثة طفل سقط من بلكونة منزله في مدينة 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بدفن جثة طفل لقى مصرعه بعدما سقط من بلكونة شقته، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بسقوط طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، من بلكونة شقته، بمدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأشارت التحريات إلى أن الطفل اختل توازنه وسقط من بلكونة شقته بالطابق الرابع، مما أسفر عن إصابته بعدة كسور وكدمات فارق إثرها الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في الحادث، وأشارت إلى أن الطفل اختل توازنه ما أسفر عن إصابته بكسور وجروح، أدت إلى وفاته.