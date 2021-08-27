ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون لـ 3379 محلا حتى الآن

كتب مدحت وهبه

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن عدد المحلات التجارية التى شاركت فى الاوكازيون الصيفى 2021 ، بلغت حتى الآن 3379 محلًا تجاريا، وتنوعت ما بين محال الملابس، والأدوات المنزلية، والأحذية‏.

كان الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قد قرر مد فتره التصفية الموسمية الثانية لعام 2021 "الأوكازيون الصيفى " إلى ‏‏15 سبتمبر، لافتا إلى أن الهدف من مد الأوكازيون إتاحة الفرصة أمام ‏المواطنين لشراء احتياجاتهم والاستفادة من التخفيضات التى تصل فى البعض ‏منها إلى 50%، كما أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية. ‏

ونص القرار على استمرار المحلات المشاركة فى ‏عرض ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفيات مقترناً به بيان الثمن الفعلى ‏الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق للتصفية.

وجدد أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، على مطالبة أصحاب المحلات التى ترغب فى المشاركة في الأوكازيون الصيفى بالتوجه مسبقا إلى مديريات التموين الواقع فى دائرتها محلاتهم التجارية للحصول على التصاريح للمشاركة فى الأوكازيون، لافتا إلى أن الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين وجه بتكيف الرقابة على الأسواق وأنه يتم تشكيل غرفة عمليات والتنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة لمتابعة الأوكازيون بشكل يومى.