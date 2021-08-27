إعدام لحوم فاسدة ومجهولة المصدر بعد ضبطها فى حملة لمباحث التموين بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإعدام لحوم فاسدة ومجهولة المصدر تم ضبطها خلال حملة شنتها مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة.

أسفرت الحملة التي استهدفت عدة مناطق بأنحاء محافظة الجيزة، عن تحرير 72 قضية حيازة لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، وغش تجاري، وعدم حمل شهادات صحية.

كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.