إصابة 9 أشخاص فى حادثى سير بمحافظة بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

شهدت محافظة بنى سويف صباح اليوم الجمعة، حادثى سير، الأول على الطريق الصحراوى الشرقى والثانى على الطريق الزراعى، نجم عنهما 9 مصابين.

ففى الحادث الأول أصيب 6 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بالطريق الصحراوى الشرقى فى اتجاه المنيا. وانتقلت على الفور 6 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم حسين أحمد عبدالوهاب، 57 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالحوض، وعلى سيد محمد، 45 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالحوض، ومحمد على حسن، 50 سنة، مصابًا ببتر بالذراع الأيسر، وحسين أحمد حسين، 25 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، وعمر أحمد هاشم، 14 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد أحمد هاشم، 30 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعى .

وفى الحادث الثانى أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية أمام قرية شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف على الطريق الزراعى بنى سويف – القاهرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم على جمال على 25 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمني، وإسلام جمال على 19 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، وطارق محمد حنفى 25 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون بمركز ناصر تم نقل جميع المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.