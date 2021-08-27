إصابة 8 أشخاص بحالة تسمم غذائى فى فوه كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 8 أشخاص بتسمم غذائى نتيجة تناول وجبة غذائية فاسدة، بمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى فوه المركزى، لتلقى العلاج اللازم.



تلقت غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من مستشفى فوه المركزي، يفيد بوصول 8 أشخاص مصابين بتسمم غذائى لاستقبال المستشفى.



وتبين أن المصابين، خالد محمد زلهب، 48 سنة، مقيم بمطوبس، منال عبدالكريم زلهب، 46 سنة، مقيمة بمطوبس، أحمد خالد زلهب، 15 سنة، مقيم بمطوبس، أسامه خالد زلهب، 13سنة، مقيم بمطوبس، إسراء خالد زلهب، 7 سنوات، مقيمة بمطوبس، آلاء خالد زلهب، 19 عام، مقيمة بمطوبس، سعيدة محمود عبدالكريم، 31 عام، مقيمة بقرية السالميه، التابعة بمركز فوه، إيمان رضا منيشي، 27 سنة، مقيم بقرية السالميه، التابعة لمركز فوه.



وعقب تلقى الحالات الاسعافات اللازمة بمستشفى فوه المركزي، استقرت حالتهم، ومازالوا باستقبال المستشفى، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.