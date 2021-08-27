أعرب عدد من الدول العربية عن إدانتها واستنكارها للتفجيرات الإرهابية التى استهدفت مطار حامد كرزاى فى العاصمة الأفغانية كابول، أمس، وأسفرت عن 72 ضحية منهم 13 عسكريا من الجيش الأمريكى .
من بين تلك الدول التى أدانت الجريمة ، المملكة العربية السعودية، حيث أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى؛ وما زالت المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة.وفق بيان صحفى.
وفى السياق نفسه، أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي استهدفت مطار كابول بأفغانستان يوم أمس، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وعبرت وزارة الخارجية العُمانية عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.وفق صحيفة "الشبيبة " العمانية.
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