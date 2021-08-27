اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 40 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 27 أغسطس 2021 12:56 م
أمن المنافذ يضبط 40 قضية متنوعة خلال 24 ساعة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى

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تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية فى ضبط (2) قضية تهريب أبرزها (أقمشة - مستحضرات تجميل)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (4) قضايا.

واسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط عدد (40) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (628) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (202) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط عدد(3) قضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


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