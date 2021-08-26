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5 معلومات عن مشروع إنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات.. تعرف عليها

الخميس، 26 أغسطس 2021 02:00 ص
5 معلومات عن مشروع إنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات.. تعرف عليها بترول ـ أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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يعد مشروع إنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات إضافة جديدة لصناعة البتروكيماويات المصرية التى تعمل باستمرار على تعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية  حيث تم توقيع اتفاقية المساهمين لتأسيس شركة مصر للميثانول والبتروكيماويات  لإنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات وغيرها وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع والتي كانت كالتالي..
 
١- يهدف المشروع إلى سد احتياجات السوق المحلى من الميثانول ومشتقاته .
 
٢- تصدير الفائض للخارج.
 
 ٣- تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع حوالى 6ر1 مليار دولار .
 
٤- بطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنوياً.
 
٥- من المخطط إقامة المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة .
 
 
 
 

البترول

الغاز الطبيعي

البتروكيماويات

مشروعات القيمة المضافة

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