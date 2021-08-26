اليوم السابع
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13 مليونا و847 ألف مؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية

الخميس، 26 أغسطس 2021 01:00 م
13 مليونا و847 ألف مؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبه

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كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية بلغ 13 مليونا و847 ألفا و147 وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر أغسطس الجارى.
 
على جانب آخر، يستمر بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، فى صرف معاشات أغسطس الجارى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.  
 
وكانت  الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة، وأنه جارى الصرف للمستفيدين عن شهر أغسطس الجارى، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى الموعد المحدد، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.
 
 

التأمينات

المؤمن عليهم بالتأمينات

صرف المعاشات

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