وفد التخطيط لـ"جائزة مصر للتميز الحكومى" فى زيارة لمصلحة الشهر العقارى

كتبت أسماء أمين

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المعني بادارة وتنفيذ "جائزة مصر التميز الحكومي"، برئاسة م.خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام على الجائزة بزيارة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ولقاء المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، وذلك ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها ادارة الجائزة لعدد من الجهات الحكومية المشاركة بالجائزة لبحث التقارير والتوصيات التى تم رصدها خلال مرحلة التقييم للدورة الثانية للجائزة 2020.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الزيارة جاءت تجسيدًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وانطلاقًا من رؤية جائزة مصر للتميز الحكومي لبناء جهاز اداري كفء وفعال يضم مؤسسات وهيئات حكومية متميزة ومتفوقة في كافة جوانب الأداء لتحسين جودة حياة المواطن لمصري وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة.

وقال م.خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي أن الزيارة تأتي فى إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي فى كافة القطاعات وتقديم الدعم للجهات الحكومية خلال رحلتها نحو التميز الحكومي.

وخلال الزيارة استعرض م.خالد مصطفى عددًا من الموضوعات المتعلقة بتوجهات الجائزة في المرحلة القادمة لتنعكس على مكاتب الشهر العقاري فى تقديم خدمات أفضل.

كما أشار مصطفي إلى سبل التعاون والمجهودات التى قامت بها مصلحة الشهر العقاري خلال فاعليات الدورة الثانية للجائزة، كما استعرض عددًا من التقارير والتوصيات التى تم رصدها خلال مرحلة التقييم وكذا فرص التطوير للدورة القادمة .

وقدم م.خالد مصطفي خلال الزيارة عددًا من المقترحات والتى لاقت استحسان كبير من السيد المستشار مساعد وزير العدل، والتي دارت حول القيام بطرح جوائز داخلية للمصلحة لرفع روح التنافسية بين مكاتب الشهر العقاري لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع قيام ادارة الجائزة بتوفير ورش عمل لتوعية القائمين على ملفات التميز داخل المصلحة تمهيدا لنشرها على جميع مكاتب الشهر العقاري.

كما استعرض م.خالد مصطفى عددًا من الأفكار التي تساهم فى إيجاد حلول للتحديات التى تواجه مكاتب الشهر العقاري، مؤكدًا أهمية متابعة وسائل التواصل الإلكتروني، وتابع مصطفى بالحديث حول محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي.

ومن جانبه استعرض المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق التحديات التى تواجه مكاتب الشهر العقاري لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدًا السعى لزيادة عدد المكاتب المميكنة.

واستعرضت سهى سعيد المدير التنفيذي للجائزة الدورات التدريبية وورش العمل التى تم تقديمها على مستوى جميع الفئات بالإضافة إلى البرامج التدريبية المقدمة على منصات التواصل الإلكترونية.

كما أكد الدكتور محمد محمدي، مدير التقييم بالجائزة أهمية إطلاع مسئولي الشهر العقاري على الخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وضرورة وضع برنامج لاحتياجات الكوادر البشرية ومنها مجالات التميز الحكومي، واهمية استطلاع الرأى لدى المواطنين المتعاملين ومتابعة مؤشرات الاداء .