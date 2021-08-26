اليوم السابع
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وزير الأوقاف: نشكر الرئيس السيسى على اهتمامه الدائم بتحسين أحوال الأئمة

الخميس، 26 أغسطس 2021 04:26 م
وزير الأوقاف: نشكر الرئيس السيسى على اهتمامه الدائم بتحسين أحوال الأئمة اجتماع الرئيس ووزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه الدائم بتحسين الأحوال العلمية والمالية للأئمة.
 
وأكد جمعه، في بيان، أن جميع قيادات الوزارة المسئولين عن برنامج إعداد وتأهيل الأئمة سيضاعفون جهودهم ويبذلون أقصى طاقتهم في تحقيق توجيهات الرئيس.
 
كما أكد أن اهتمام وتوجيهات ورعاية الرئيس لهذه البرامج هي خير داعم للأئمة ولجميع العاملين بالأوقاف ، قائلا: معاهدين الله (عز وجل) والرئيس أن نبذل أقصى وسعنا في خدمة ديننا ووطننا ولا سيما في مجال نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك بنى الفكر المتطرف .
 
 

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