اليوم السابع
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وزير الأوقاف: تربية النشء على القيم والأخلاق منذ الصغر فى غاية الأهمية.. فيديو

الخميس، 26 أغسطس 2021 02:27 ص
وزير الأوقاف: تربية النشء على القيم والأخلاق منذ الصغر فى غاية الأهمية.. فيديو وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت القناة الرسمية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو لوزير الأوقاف، تحت عنوان "تربية النشء"، يتحدث خلاله عن أهمية تربية النشء على القيم والأخلاق.
 
 
وقال وزير الأوقاف، خلال الفيديو: "إن الاهتمام بالنشء وتربية النشء على القيم والأخلاق منذ الصغر أمر فى غاية الأهمية، فيقول الشاعر: "وَيَنشَأُ ناشِئُ الفِتيانِ مِنّا.. عَلى ما كانَ عَوَّدَهُ أَبوهُ"، لافتا إلى قصة مها ووالدها الشعرية حيث أكد أنها تصور شعور طفلة بريئة سارت مع والدها إلى الحقل فوجدت نخلة معوجة بين الشجر فأخذت حبلا البنت بفطرتها السليمة وحاولت أن تعدل اعوجاج هذه النخلة، فقال لها والدها يا بنيتى فات الأوان لقد كبرت النخلة ومن العسير صلاحها الآن.
 
وتابع وزير الأوقاف، هذه القصة يجسدها أمير الشعراء أحمد شوقى في قصة شعرية يقول فيها:
 
سـارت مهـا مـسرورة  مــع والـدٍ حــانٍ أبر
فـرأت هـنـالـك نـخـلـة   مــعـوجـة بـيـن الـشجر
فـتـنـاولـت حـبـلا وقـالـت يـا أبـى هـيـا انـتظر
حـتـى تـقـوم عـودهـا   فـتـكون أجمل فى النظر
فـأجـاب والــدهـا لـقد   كـبرت وطـال بها العمر
ومـن الـعـسـيـر صـلاحها   فات الأوان ولا مفر
قـد يـنـفـع الإصلاح والتهــذيب فى عهد الصغر
والطفل إن أهـمـلــتـه نشئًا تـعـثـر فى الكبر
 
واختتم وزير الأوقاف الفيديو، قائلاً: "فلنهتم بأطفالنا وتربيتهم على القيم والأخلاق نسأل الله أن يصلح لنا أبناءنا ونشأنا وشبابنا ومجتمعنا كله".
 

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